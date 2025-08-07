Rassegna stampa 07-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Il debito dell’Acr Messina è una partita ancora da giocare
IN EVIDENZA
Messina, lavori alla condotta della Santissima: oggi niente acqua nella zona sud
Accoltellato durante una lite a Brolo: denunciato un quarantenne
Il mistero sui cattivi odori nell’area industriale accende lo scontro politico a San Filippo del Mela
IN CITTA
A Messina lo “Spirito di Stella” che rende il mare accessibile anche a chi ha disabilità
IN PROVINCIA
Piano “Siru” nella provincia di Messina: ecco la graduatoria delle risorse assegnate ai trentacinque comuni
Taormina, la minoranza in Consiglio: «La Corte dei conti ha confermato i nostri dubbi su Equità Urbana spa»
