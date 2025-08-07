Piano “Siru" nella provincia di Messina: ecco la graduatoria delle risorse assegnate ai trentacinque comuni

All’indomani dell’approvazione del riparto del programma finanziario del Piano Siru da parte dell’assemblea dei sindaci dei 35 Comuni, da Capo D’Orlando a Torregrotta, raggruppati nei Distretti di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti, i 34,46 milioni di euro deliberati passano ora al vaglio del Dipartimento regionale della Programmazione. Si tratta dell’ultimo step prima dei contratti di finanziamento ai quali seguiranno le realizzazioni dei progetti. Il riparto – come spiegato dagli esperti che hanno intrattenuto numerose riunioni con i sindaci e anche con gli imprenditori privati a cui toccherà una fetta consistente di risorse sui progetti che saranno presentati – è frutto di mesi di concertazione all’interno della Cabina di Regia, che attribuisce la quota più alta di 12,18 milioni al Distretto di Milazzo; laddove 10,46 milioni sono stati attribuiti al Distretto di Barcellona Pozzo di Gotto superato dagli 11,82 milioni che andranno al Distretto di Patti.

