Oliveri, truffa da 4milioni di pesos: arresto per un extracomunitario ricercato dall'Interpol in Argentina

La notte del 5 agosto scorso, agenti della Polizia di Stato hanno intrapreso una rapida attività info-investigativa mirata alla ricerca di un cittadino argentino di 39 anni, destinatario di mandato di arresto internazionale emesso dall’Autorità giudiziaria argentina - Oficina Judicial de la Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes - per avere commesso reato di truffa, previsto e punito dal codice penale argentino con la pena massima di sei anni di reclusione.

I fatti contestati all’indagato dall’Autorità Giudiziaria Argentina sono l’aver posto in essere artifizi e raggiri per farsi consegnare, attraverso bonifico bancario, la somma di 4 milioni e 300 mila pesos argentini, trasferendo poi i fondi su un altro conto bancario a lui intestato, senza tuttavia consegnare all’acquirente quanto pattuito.

Il ricercato, il cui nominativo era stato inserito nella banca dati informatica dell’Interpol, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Patti all’interno di una abitazione al centro del comune di Oliveri.

Dopo le formalità di rito, il trentanovenne è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione della Corte d’appello di Messina e della Procura generale alla Corte d’appello di Messina.