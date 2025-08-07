Messina, si insedia il nuovo consiglio dell'ordine degli ingegneri. Trovato confermato presidente per altri 4 anni

Nel corso della seduta d’insediamento il presidente uscente Santi Trovato è stato confermato per il quadriennio 2025/2029. Conferite anche le altre cariche: vice presidente vicario Antonino Barone, segretario Marilena Maccora, tesoriere Pino Rando.

L’esito delle votazioni va nel segno della continuità con il precedente consiglio ed ha premiato l’impegno della squadra del presidente uscente Santi Trovato: “La nostra lista ha avuto una vittoria schiacciante che premia una proposta di continuità che ha come priorità la tutela della categoria nell’interesse di tutti i colleghi e del territorio di Messina e provincia. Confermeremo l’importanza della categoria nella programmazione che ogni comune della provincia di Messina avvierà nel proprio territorio. Massima attenzione alla realizzazione e gestione dei cantieri del Ponte sullo Stretto. Ribadiamo che è un’opera strategica per il Paese e guardiamo con grande interesse alla Messina del futuro, inserita finalmente in un contesto di rilancio infrastrutturale dell’area del Mediterraneo. Su possibili polemiche che, ad arte, alcuni stanno montando su ipotetiche cause di ineleggibilità, dico sin da subito che è questione già affrontata nel 2017, ripresa e chiarita nel 2021. Siamo pronti a riprendere le note inviate al Consiglio Nazionale Ingegneri ed al ministero della Giustizia nel 2021 che hanno chiarito in modo inequivocabile la vicenda. Partiremo da quelle note e se necessario integreremo ma la nostra priorità continua ad essere la tutela della categoria nell’interesse di tutti i colleghi e del territorio di Messina e provincia”.