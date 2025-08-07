Messina, lavori alla condotta della Santissima: oggi niente acqua nella zona sud

Un nuovo intervento di manutenzione dovrà essere eseguito nella zona sud della città. Così, per la giornata di oggi, ha fatto sapere l’Amam, è previsto un intervento sia a Santa Margherita che a Galati e nel territorio limitrofe.

In particolare, quello da operare nella località di Galati, segue l’intervento effettuato lo scorso 1. maggio, con il quale è stata riparata una perdita idrica. Oggi si dovrà procedere con un’altra operazione, sempre di natura strutturale, finalizzata a prevenire eventuali criticità future.

Si tratta, insomma, di una di quelle operazioni per le quali è fondamentale giocare d’anticipo. L’intervento prevede la sostituzione della condotta di collegamento con l’acquedotto Santissima, quello che serve tutta la zona sud e che non ha mai creato grandissimi problemi nella distribuzione idrica della città. Prevista, inoltre, la sostituzione delle apparecchiature vetuste presenti nella camera di manovra. Per consentire alle squadre di intervento dell’Amam di poter eseguire i lavori in sicurezza, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle 8 alle 20 in diverse zone a sud: a cominciare da Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, la zona di Santa Margherita.

