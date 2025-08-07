Messina, il caso Campanella e il corto circuito della giustizia: ai genitori di Sara nessun indennizzo, sarà risarcita la famiglia di Stefano Argentino

Il femminicidio di Sara Campanella, la giovane di 22 anni uccisa a coltellate a Messina, si è chiuso tragicamente senza che un processo fosse mai celebrato. Il responsabile dell’omicidio, Stefano Argentino, reo confesso, si è tolto la vita nel carcere di Gazzi, dove era in attesa di giudizio. Un gesto estremo che ha interrotto l’iter giudiziario, lasciando la famiglia della vittima priva di verità giudiziaria, giustizia e risarcimenti.

Ma la tragedia non si è fermata con la morte del killer. Al danno si è aggiunto il paradosso giuridico: lo Stato italiano, per omessa vigilanza, potrebbe essere chiamato a risarcire i familiari dell’autore del delitto, mentre i genitori di Sara restano esclusi da ogni forma concreta di compensazione. Un cortocircuito normativo che ha riacceso i riflettori sulla legge 199 del 2003 e sull’efficacia delle tutele previste per le vittime di reati violenti.

Il suicidio in carcere e il fallimento della sorveglianza