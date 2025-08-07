Messina, il caso Campanella e il corto circuito della giustizia: ai genitori di Sara nessun indennizzo, sarà risarcita la famiglia di Stefano Argentino

Il femminicidio di Sara Campanella, la giovane di 22 anni uccisa a coltellate a Messina, si è chiuso tragicamente senza che un processo fosse mai celebrato. Il responsabile dell’omicidio, Stefano Argentino, reo confesso, si è tolto la vita nel carcere di Gazzi, dove era in attesa di giudizio. Un gesto estremo che ha interrotto l’iter giudiziario, lasciando la famiglia della vittima priva di verità giudiziaria, giustizia e risarcimenti.
Ma la tragedia non si è fermata con la morte del killer. Al danno si è aggiunto il paradosso giuridico: lo Stato italiano, per omessa vigilanza, potrebbe essere chiamato a risarcire i familiari dell’autore del delitto, mentre i genitori di Sara restano esclusi da ogni forma concreta di compensazione. Un cortocircuito normativo che ha riacceso i riflettori sulla legge 199 del 2003 e sull’efficacia delle tutele previste per le vittime di reati violenti.
Il suicidio in carcere e il fallimento della sorveglianza
Stefano Argentino, 27 anni, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella a pochi giorni dall’inizio del processo per omicidio volontario. Il giovane era stato sottoposto in passato a sorveglianza speciale per rischio suicidario, misura poi inspiegabilmente revocata nonostante segnali psicologici preoccupanti.
Il suo avvocato, Giuseppe Cultrera, ha puntato il dito contro l’amministrazione penitenziaria: “Lo Stato ha ignorato la nostra richiesta di una perizia psichiatrica. L’unica responsabilità è istituzionale.” Dichiarazioni che potrebbero preludere a un’azione legale contro lo Stato per omessa vigilanza e violazione del diritto alla salute del detenuto. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta: la salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia per chiarire eventuali responsabilità del personale penitenziario.
Il paradosso: risarcimento ai familiari del suicida, nulla per la famiglia della vittima
La normativa italiana e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prevedono che lo Stato sia responsabile della tutela dell’integrità fisica e mentale dei detenuti. Secondo l’articolo 27 della Costituzione, “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. In base a questo principio, la famiglia del detenuto suicida può ora richiedere un risarcimento allo Stato per omessa vigilanza.
E qui emerge la contraddizione: mentre lo Stato potrebbe indennizzare i familiari del carnefice, i genitori di Sara Campanella non hanno alcuna possibilità di ottenere giustizia civile, né un risarcimento economico. Con la morte dell’imputato, infatti, il procedimento penale si estingue (“mors rei”) e con esso il diritto della parte civile a rivalersi.
Non esiste alcun patrimonio su cui rifarsi, né è prevista una responsabilità economica a carico dei familiari del reo. L’unica strada possibile resta quella prevista dal Fondo statale per le vittime di reati intenzionali violenti, che però prevede un indennizzo massimo di 50.000 euro. Una cifra simbolica, che nulla può contro il vuoto lasciato da una figlia strappata alla vita con ferocia.
Cosa prevede la legge 199 del 2003 sulle vittime di reati violenti
La legge 23 luglio 2003, n. 199, integrata successivamente dalla legge 122/2016, istituisce un fondo statale per il sostegno economico delle vittime di reati gravi come omicidio, violenza sessuale o lesioni personali gravissime. Si tratta di un contributo pubblico, finanziato dal Ministero dell’Interno e gestito tramite le Prefetture, destinato ai familiari delle vittime che non riescono a ottenere un risarcimento in sede civile.
Nel caso di omicidio, il massimo previsto è di 50.000 euro. Per gli altri reati le cifre sono ancora più basse. Ma accedere al fondo non è affatto semplice: è necessario rispettare requisiti stringenti, tra cui la condizione economica, l’assenza di corresponsabilità della vittima e il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione del processo penale.
E qui si manifesta un’ulteriore stortura: se il processo non arriva a una sentenza, come accaduto nel caso di Sara, la pratica rischia di non poter essere nemmeno avviata, vanificando l’unica forma residuale di tutela prevista dall’ordinamento.
Il nodo aperto delle vittime dimenticate
Il caso di Sara Campanella riapre una ferita profonda: quella di uno Stato che, per limiti normativi e vuoti procedurali, finisce per abbandonare le vittime e, talvolta, a premiare indirettamente i carnefici.
Un sistema che non solo manca di risposte concrete, ma sembra incapace di riconoscere il dolore e i diritti delle famiglie spezzate da tragedie come questa. La morte di Stefano Argentino ha chiuso ogni possibile percorso giudiziario, ma ha lasciato aperto un dibattito urgente e drammatico: chi protegge davvero le vittime dei femminicidi in Italia?.
