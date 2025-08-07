Il mistero sui cattivi odori nell’area industriale accende lo scontro politico a San Filippo del Mela

Fari accesi sui miasmi avvertiti da molti cittadini, associazioni e residenti della Valla del Mela. Nei giorni scorsi sono stati segnalati (anche attraverso il sistema digitale Nose) odori sgradevoli nei comuni di San Filippo e Pace del Mela, comprese le rispettive frazioni di Archi e Giammoro. Sulla vicenda le amministrazioni comunali, ed in particolare il sindaco Gianni Pino e l'assessore pacese Mario Schepis, si sono fatte carico degli episodi registrati, rimanendo in contatto con gli operatori dell'Arpa. Il caso non è passato inosservato nemmeno tra i gruppi politici locali. L'opposizione di San Filippo “Uniti per il paese”, guidata dal consigliere Carmelo Capone, ha presentato un'interrogazione al sindaco Gianni Pino, manifestando timori e preoccupazione. «Da più di 4 mesi – scrive il gruppo – l'aria è ritornata ad essere irrespirabile nel territorio di San Filippo del Mela ed in particolare nella frazione di Archi.

