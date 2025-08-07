Il debito dell’Acr Messina è una partita ancora da giocare

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, l’ha definita una “assenza rumorosa”. Il riferimento è alla seduta della commissione Sport del Consiglio comunale alla quale, ieri, non ha presenziato alcun componente dell’Amministrazione nonostante fossero stati convocati. Dall’assessore Finocchiaro all’esperto Giorgio, sino al direttore generale Salvo Puccio, assente per impegni istituzionali a Palermo. Sul tavolo c’erano i rapporti con l’Acr Messina, argomento sempre molto scottante dalle parti di Palazzo Zanca soprattutto nell’ultimo anno.

Carbone ha sempre punzecchiato l’Amministrazione sul tema e ieri ha ammesso di sentirsi «Willy Coyote che insegue Beep Beep senza mai riuscire ad acciuffarlo», quando si discute dei rapporti e delle posizioni debitorie dell’Acr Messina.

Le richieste di Carbone riguardavano il debito attuale «che – ha ricordato - in una settimana è “magicamente” passato da 80.000 euro ad oltre 200.000 euro e sull’entità della TARI da versare per l’utilizzo dello stadio negli ultimi anni».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale