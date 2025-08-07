Gommone in fiamme a Portorosa: nessuno a bordo. Colonna di fumo visibile a distanza

Un gommone è finito in fiamme al largo di Portorosa. Dall’imbarcazione si è sollevata una densa colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia che sta tenendo con il fiato sospeso i bagnanti. E’ subito intervenuto un’imbarcazione dei vigili del fuoco di Milazzo e da Messina sta arrivando anche una motobarca del servizio nautico dei vigili del fuoco. Sul gommone non c’era nessuno, dunque non si registrano feriti o intossicati. L'incendio, come testimoniato da alcuni bagnanti, è partito quando il gommone era sul molo e poi è stato portato al largo da un'altra barca che l'ha trainato.