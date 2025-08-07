Gli intenti suicidi, il miglioramento e la revoca della sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di Argentino, killer di Sara Campanella

« Con la sua morte, Stefano Argentino ha interrotto bruscamente il percorso giudiziario che avrebbe accertato le sue responsabilità per il femminicidio di Sara Campanella : il gesto, oggi, lascia spazio solo alla pietà, ma non ferma tuttavia la nostra battaglia. Continueremo a lottare, nella memoria di Sara, per far sì che la sua storia non venga dimenticata».

Si è suicidato in carcere Stefano Argentino, il femminicida di Sara Campanella, la ragazza che uccise a coltellate in strada dopo mesi di stalking. Il 27enne si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella intorno alle 17 di ieri nel carcere di Messina-Gazzi: era stato sottoposto ad attenta sorveglianza, revocata 15 giorni fa, perché dai primi giorni della sua detenzione aveva manifestato intenti suicidi. Poi dopo colloqui con psicologi e terapeuti la sua situazione era migliorata, aveva anche ripreso a mangiare dopo un periodo di rifiuto del cibo, ed era tornato ad un regime carcerario ordinario . Era in cella con altri detenuti. A trovarlo senza vita sarebbero stati alcuni agenti della polizia penitenziaria. Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato.

Per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni originaria di Misilmeri, uccisa a coltellate da Argentino il 31 marzo scorso nei pressi del Policlinico, il 10 settembre prossimo si sarebbe dovuta tenere la prima udienza del processo davanti alla Corte d’assise di Messina . Lo scorso 12 giugno il procuratore Antonio D’Amato e la pm Alice Parialò, che segue l’indagine dei carabinieri sulla tragedia, aveva chiesto il giudizio immediato per Argentino, che era reo confesso, contestandogli anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

Lo affermano gli avvocati Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, legali della famiglia di Sara Campanella. «Il suo sacrificio - aggiungono - deve restare un monito per la società, un’occasione per riflettere sulla piaga della violenza sulle donne. È in nome di Sara e di tutte le vittime di femminicidio che chiediamo un impegno sempre maggiore e concreto per prevenire e contrastare questa barbarie».

Le indagini dei carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono hanno accertato che Sara Campanella il giorno del suo femminicidio si era accorta di essere seguita e aveva inviato un messaggio alle amiche, con la scritta «il malato mi segue...». Per documentare le molestie, quel giorno, la studentessa aveva attivato la registrazione audio sul suo cellulare.

«Non voglio nulla con te - aveva detto Sara a Stefano - spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. L’ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, cosa hai capito di questa cosa? Tu te ne torni a casa tua, io continuo per la mia strada, o mi devi seguire fino a casa; Mi stai seguendo». E alle contestazioni di lui era stata ancora più chiara: «Ti fai film come se noi avessimo avuto non lo so che cosa. Se c’è stato, c’è stato tipo un saluto e basta». L’audio, confluito negli atti dell’inchiesta, documenta tutte le fasi che hanno preceduto il femminicidio fino alle terribili coltellate, fatale una alla gola.

Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Messina hanno anche dimostrato la premeditazione del femminicidio. Sul telefonino di Stefano Argentino i militari dell’Arma hanno trovato una foto di Sara, scarabocchiata, accompagnata da una frase che manifestava il proposito di ucciderla. Il ragazzo pedinava la compagna di facoltà Sara Campanella, e sul cellulare scriveva «dal sognarmi, a essere il tuo peggiore incubo...».

Secondo l’accusa, avrebbe studiato sul web, diversi mesi prima, come colpirla e in quale parte del corpo. Per eseguire il suo progetto, secondo la Procura di Messina, Argentino avrebbe anche acquistato nell’ottobre del 2024 su Amazon un coltello, la cui scatola è stata successivamente recuperata nell’abitazione che occupava durante il periodo di studio a Messina. L’arma, mai ritrovata, sarebbe perfettamente compatibile, secondo l’accusa, con le ferite letali inferte a Sara. Argentino era stato arrestato la sera stessa del femminicidio: i carabinieri lo avevano rintracciato a Noto, dove viveva.