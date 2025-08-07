Controlli dei Carabinieri a Messina: denunciato un uomo trovato con un bastone in auto senza giustificato motivo

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone maggiormente frequentate per la presenza di luoghi di aggregazione.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, soprattutto nelle ore serali e notturne, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli numerosi veicoli e persone, di cui alcune gravate da pregiudizi di polizia, e sono state elevate sanzioni per le violazioni al codice della strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, nell’ambito del quale è stata ritirata la patente ad un’automobilista, ubriaco alla guida, segnalato alla Prefettura di Messina. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno altresì deferito due persone per guida senza patente con recidiva nel biennio e una per aver esibito una patente di guida risultata falsa. Un altro individuo è stato inoltre denunciato, perché trovato in possesso di un bastone di legno senza giustificato motivo.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 4 giovani di età compresa tra i 22 e i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina. In tale ambito i militari dell’Arma hanno sequestrato alcune dosi di marijuana, poi consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.