Aggressione al Policlinico di Messina: infermiera colpita da un paziente psichiatrico, il Nursind denuncia: "Ora basta, serve sicurezza"

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in un ospedale italiano. Stavolta è accaduto al Policlinico di Messina, dove un'infermiera del reparto di Chirurgia Vascolare è stata colpita con un violento calcio al petto da un paziente con precedenti trattamenti sanitari obbligatori e una nota storia psichiatrica. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha costretto la professionista a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di sei giorni.
A darne notizia è il sindacato Nursind, che esprime «massima solidarietà» alla lavoratrice attraverso le parole del segretario territoriale Ivan Alonge e del segretario aziendale Massimo Latella. I due rappresentanti sindacali denunciano con forza l’ennesimo episodio di violenza in corsia e chiedono chiarezza e misure concrete per garantire la sicurezza del personale.
«Non è più accettabile – affermano – che casi come questo vengano vissuti come episodi ordinari. È gravissimo che un paziente con problematiche psichiatriche ben note non fosse sottoposto a un trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato. Parliamo di omissioni che hanno messo a rischio la sicurezza di tutto il reparto».
Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta al rientro del paziente dalla sala operatoria. Nonostante la presenza di un catetere e di una medicazione inguinale, l’uomo ha manifestato una crescente agitazione psicomotoria, rifiutando l’assistenza e tentando di alzarsi dal letto in modo pericoloso. I tentativi del personale di gestire la situazione con un approccio terapeutico sono stati vani: la tensione è rapidamente degenerata e l’infermiera è stata colpita con violenza.
A rendere ancora più grave la vicenda, secondo il sindacato, è il fatto che la consulenza psichiatrica sia stata attivata solo dopo l’aggressione, nonostante i comportamenti minacciosi del paziente fossero noti da tempo. Inoltre, è stata segnalata la possibile presenza di un oggetto contundente in suo possesso, circostanza che necessita di accertamenti immediati.
«Un tempo queste situazioni critiche si verificavano prevalentemente al pronto soccorso – aggiunge il Nursind – ora anche nei reparti, dove il personale è lasciato troppo spesso solo ad affrontare pericoli reali».
Il sindacato chiede ora all’Azienda e alle autorità competenti di fare piena luce sull'accaduto e adottare misure urgenti per prevenire nuove aggressioni: dalla revisione dei protocolli di sicurezza all’adeguata presa in carico dei pazienti psichiatrici, fino al potenziamento delle tutele per il personale sanitario, sempre più esposto a rischi inaccettabili.
