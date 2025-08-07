Aggressione al Policlinico di Messina: infermiera colpita da un paziente psichiatrico, il Nursind denuncia: "Ora basta, serve sicurezza"

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in un ospedale italiano. Stavolta è accaduto al Policlinico di Messina, dove un'infermiera del reparto di Chirurgia Vascolare è stata colpita con un violento calcio al petto da un paziente con precedenti trattamenti sanitari obbligatori e una nota storia psichiatrica. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha costretto la professionista a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di sei giorni.

A darne notizia è il sindacato Nursind, che esprime «massima solidarietà» alla lavoratrice attraverso le parole del segretario territoriale Ivan Alonge e del segretario aziendale Massimo Latella. I due rappresentanti sindacali denunciano con forza l’ennesimo episodio di violenza in corsia e chiedono chiarezza e misure concrete per garantire la sicurezza del personale.

«Non è più accettabile – affermano – che casi come questo vengano vissuti come episodi ordinari. È gravissimo che un paziente con problematiche psichiatriche ben note non fosse sottoposto a un trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato. Parliamo di omissioni che hanno messo a rischio la sicurezza di tutto il reparto».