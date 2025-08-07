Accoltellato durante una lite a Brolo: denunciato un quarantenne

Si sono vissuti momenti di terrore ieri mattina in pieno centro cittadino a Brolo. Una colluttazione tra due uomini è infatti degenerata nell’accoltellamento di uno dei contendenti, un 58enne del luogo, che è stato raggiunto da un fendente alla schiena.

Sono state alcune persone che si trovavano a passare nella zona a prestare aiuto al ferito, rimasto per terra in una pozza di sangue, allertando i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti in breve i sanitari a bordo dell’ambulanza del “118” che, dopo aver prestato le prime cure, hanno provveduto a trasportare d’urgenza l’uomo all’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Qui i medici del Pronto soccorso sono intervenuti per medicare e suturare la profonda ferita da arma da taglio e disponendo quindi il trasferimento al reparto di Chirurgia toracica del Policlinico di Messina, dove il 58enne si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata, anche se a quanto pare si escluderebbe il pericolo di vita.

Sul luogo dell’accoltellamento sono intanto intervenute le pattuglie dei carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Patti, agli ordini del capitano Giuseppe Rinella, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

I fatti si sono verificati intorno alle 10 sotto i portici di piazza Mirenda, adiacente alla centrale via Vittorio Emanuele III, nella zona all’uscita lato ovest dell’abitato di Brolo.

I militari dell’Arma hanno quindi raccolto le testimonianze di svariate persone che si trovavano nelle vicinanze, acquisendo inoltre i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire con precisione l’episodio. A stretto giro è stato quindi identificato un 40enne, gestore di un’attività commerciale di quella zona, che al momento è stato denunciato a piede libero su disposizione della Procura della Repubblica di Patti che coordina le indagini affidate al sostituto procuratore Antonietta Ardizzone, titolare del fascicolo aperto con le ipotesi di lesioni aggravate.

Non è escluso che ad originare il tutto possa essere stata una lite innescatasi per futili motivi dopo che il 58enne si sarebbe introdotto nell’attività commerciale.

