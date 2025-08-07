A Messina lo “Spirito di Stella” che rende il mare accessibile anche a chi ha disabilità

Lo “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria” è arricchito dalla presenza del progetto “WOW - Wheels on Waves” con il catamarano “Lo Spirito di Stella”, prima imbarcazione al mondo interamente accessibile a persone con disabilità.

Ideato da Andrea Stella è un simbolo di inclusione che ha cambiato la prospettiva di tante persone.

«È davvero un’imbarcazione speciale – dice l’ammiraglio di squadra Carmelo Bonfiglio, a bordo de “Lo Spirito di Stella” per conto del ministero della Difesa – chi sale qui su una sedia a rotelle può vivere in autonomia e svolgere tutte le funzioni come una persona normodotata. Andrea Stella, che sarà a Messina nei prossimi giorni, ha realizzato questo catamarano per lui e poi lo ha messo a disposizione di tutte le persone con disabilità».

“Lo Spirito di Stella” è la rappresentazione di un modo di pensare. Nel 2000, a Miami, Andrea Stella fu raggiunto da due colpi di pistola e dopo 45 giorni di lotta tra la vita e la morte, al risveglio dal coma scoprì di dover vivere su una sedia a rotelle a causa di una lesione alla colonna vertebrale. L’amore per la vita e la nautica lo fa reagire e porta alla nascita de “Lo Spirito di Stella”.

