Venetico, il cardinale Marc Armand Ouellet visita il Centro di spiritualità Notre Dame de Lourdes

In visita a Venetico, in occasione della ricorrenza del Volto Santo di Gesù Cristo, il cardinale Marc Armand Ouellet, arcivescovo cattolico e teologo canadese, dal 30 gennaio 2023 prefetto emerito del Dicastero per i vescovi e presidente emerito della Pontificia commissione per l'America Latina.

Accolto dal parroco, padre Antonino Merlino, ieri, il cardinale ha presieduto l'eucarestia nella chiesa San Nicolò. Ha poi visitato il Centro di spiritualità Notre Dame de Lourdes e benedetto il Cristo nell'orto del Getsemani. Oggi, invece, ha presieduto l'eucarestia nella chiesa San Nicolò, concelebrata con il vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro. I riti religiosi proseguono alle ore 18.30 con la processione dell'icona del Santissimo Volto per le vie della parrocchia, accompagnata dalla banda Musicale. Alle ore 22, in piazza Immacolata, si terranno infine il concerto della fanfara dei bersaglieri, diretto da Domenico Mirabile, e il ricordo dei Caduti di guerra.