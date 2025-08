Spadafora, il cavalcavia sulla Messina-Palermo tornerà percorribile venerdì

È ormai vicino il ripristino del collegamento viabile con la frazione artigianale di Spadafora-San Martino attraverso la riapertura del cavalcavia numero 3 sull'autostrada A20 Messina-Palermo, interamente realizzato ex novo dopo le operazioni di svaro.

Sono trascorsi cinque anni dall’intervento che ha portato inevitabilmente all'eliminazione dell'impalcato non più in condizioni di sicurezza. Era il novembre del 2020 quando sono state eseguite le operazioni con il supporto di una grande gru. Adesso, finalmente, lo step finale. «La scorsa notte il ponte è stato sottoposto ad una severa prova di carico – spiega il progettista, l'ingegnere Luigi Bosco – Sono stati utilizzati sei autocarri del peso di oltre quaranta tonnellate ciascuno. Le deformazioni ottenute sono risultate entro i limiti di quelle previste dal calcolo teorico e si è registrato un buon ritorno elastico del ponte. La società che ha gestito le misurazioni sta ultimando la relazione e l’apertura è stata prevista per la giornata di venerdì 8 agosto, alle ore 12. Il collaudatore è l'ingegnere Pierluca Lombardo, mentre ad occuparsi delle prove di carico è stata la società "Dismat" di Canicattì». Prima delle operazioni effettuate, che hanno dato l'esito sperato, l'ingegnere Bosco aveva incontrato il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, il quale ha seguito i complessi lavori fin dall’inizio. «Ho molto apprezzato l’attenzione del sindaco nei confronti della fase propedeutica alla riapertura del ponte, molto attesa, soprattutto dalla popolazione locale, per la sua vitale importanza nel territorio», sottolinea il progettista.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale