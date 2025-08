Stefano Argentino si è tolto la vita in carcere a Messina: aveva ucciso la collega di università Sara Campanella

«E' l’epilogo terribile di una storia terribile. Ha deciso lui le sorti di due famiglie. Per noi è un colpo molto doloroso. Non possiamo che essere addolorati in questo momento. Non ci sono parole per descrive i sentimenti che stanno provando i familiari di Sara». Così l'avvocata Concetta La Torre che assiste la mamma di Sara Campanella.

Aveva già manifestato la volontà di suicidarsi

Lo scorso aprile Argentino si trovata "in condizioni psicologiche critiche: da giorni rifiuta cibo e acqua e manifesta l'intenzione di togliersi la vita" come aveva riferito l'avvocato Stefano Andolina, che insieme alla collega Rosa Campisi, assisteva il giovane.

"È profondamente scosso, non parla quasi, è chiuso in sé stesso. La polizia penitenziaria ci ha chiesto di convincerlo a nutrirsi" aveva dichiarato il legale che aveva incontrato il giovane nel giorno dell’autopsia sulla vittima. La madre di Argentino aveva invece rilasciato spontaneamente una testimonianza ai carabinieri in cui aveva spiegato di aver aiutato il figlio perché aveva manifestato l'intento di suicidarsi subito dopo i fatti.