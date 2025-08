Sant'Agata di Militello, riparte il laboratorio d’analisi: macchinari arrivati in ospedale

È in fase di allestimento il mini laboratorio provvisorio all’ospedale di Sant’Agata Militello che consentirà di riavviare l’attività dell’unità di Patologia clinica dopo l’incendio dello scorso 13 luglio.

Una possibilità, anticipata dal nostro giornale nell’edizione di domenica, che si è concretizzata con l’approdo, nella tarda mattinata di ieri al presidio santagatese, dell’apparecchiatura necessaria reperita “in service”. Il macchinario, assieme ad alcune delle attrezzature nel frattempo smontate dai locali invasi dalla fuliggine, pulite e revisionate, è stato collocato in una stanza appositamente adattata in tempi rapidi nella zona antistante i reparti al primo piano del plesso ospedaliero, di fronte all’ala che ospita il blocco operatorio e l’originario laboratorio di analisi che dovrà essere oggetto di lavori di adeguamento impiantistico.

Per l’attivazione dell’appendice provvisoria, in cui saranno svolti tutti gli esami clinici di norma espletati sia interni che esterni, bisognerà attendere il completamento dell’installazione e delle procedure tecniche di messa a regime dei macchinari, per cui l’obiettivo adesso è quello di ultimare gli interventi nell’arco di qualche giorno.

