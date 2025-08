S. Teresa, acqua inquinata in due frazioni: disagi da giorni per i residenti

Acqua non potabile da quasi una settimana nelle frazioni Misserio e Fautarì di S. Teresa. Un problema che sta per diventare un’emergenza per gli enormi disagi patiti dai residenti che, soprattutto in questo periodo estivo, sono ovviamente molto più numerosi.

Da giovedì scorso, infatti, è in vigore un’ordinanza emanata dal primo cittadino di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che impone, in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano.

Il provvedimento si è reso necessario poiché è stata riscontrata una torbidità nelle acque provenienti dal serbatoio di accumulo che alimenta le due frazioni, verificata in seguito alle segnalazioni giunte al Comune dai cittadini di Misserio e dopo un sopralluogo effettuato dal responsabile del Servizio Acquedotto.

