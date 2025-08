Rassegna stampa 06-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Comune di Messina, il centrodestra strizza l’occhio a Basile: amministrazione “promossa” in Aula

IN EVIDENZA

Bonifica ex discarica di Mazzarrà, progetto unico: no all’ipotesi di interventi separati

Piano Siru tra Milazzo e Patti, ammesse 107 proposte e spendibili oltre 34 milioni

Eolie, multe anche alle compagnie per i veicoli non autorizzati

IN PROVINCIA

Milazzo e le aree invendute della Fondazione Lucifero, ma c’è il via libera a due impianti sportivi

Sant’Agata di Militello, riparte il laboratorio d’analisi: macchinari arrivati in ospedale

S. Teresa, acqua inquinata in due frazioni: disagi da giorni per i residenti