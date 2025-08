Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI): “Inizia una nuova era”. Germanà (Lega): "Mercoledì giornata storica"

«Mercoledì sarà una giornata straordinaria: l’approvazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina aprirà una nuova era. Dopo l’ok del Cipess, entro poche settimane partiranno i primi cantieri. Il Ponte sarà un’opera unica al mondo, un capolavoro di ingegneria italiana e un simbolo di ambizione e futuro. A costruirlo saranno le migliori eccellenze del Paese, migliaia di operai, tecnici, professionisti. Sarà una grande infrastruttura che porterà nei territori occupazione, sviluppo, turismo, investimenti. Un’opera che non solo unirà due sponde, ma che collegherà storicamente la Sicilia all’Europa, trasformando il Mezzogiorno nel cuore pulsante del Mediterraneo. È uno straordinario traguardo. È l’Italia che torna a crederci, che osa, che costruisce». Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

«Mercoledì sarà una giornata storica per la Sicilia e per tutta l’Italia. L’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto segnerà l’avvio dei lavori per un’opera grandiosa, concreta, che finalmente prende forma. Per troppi anni ci hanno detto che era impossibile. Noi dimostriamo che con coraggio e visione si può fare. A nome di tutta la Lega siciliana e di tutti quelli che ci hanno creduto e che ci credono, ringraziamo il ministro Salvini. Questo ponte non è solo acciaio e ingegneria: è sviluppo, lavoro, crescita. E’ la Sicilia che si rialza e guarda lontano». Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia.