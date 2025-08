Ponte sullo Stretto, l'annuncio di Salvini: “Mercoledì a mezzogiorno l'ok definitivo al progetto”. Il ministro a Messina subito dopo il Cipess

Mercoledì 6 agosto potrebbe entrare nei libri di storia come il giorno in cui l’Italia compie un passo decisivo verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il progetto, discusso fin dall’epoca degli antichi romani, è pronto a una svolta con l’approvazione definitiva da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. A dichiararlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier, Matteo Salvini. «Mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto. Se ne parla da secoli, e queste sono le ultime firme e norme: quarantotto ore che segneranno una pagina di storia», ha affermato Salvini in videocollegamento durante un evento con la premier Giorgia Meloni nelle Marche. Il ministro ha poi annunciato che sarà a Messina la sera stessa, alle 19.00, per partecipare al direttivo regionale straordinario della Lega, aperto ai militanti, in programma al Grecale di Torre Faro.

A sottolineare l'importanza dell'appuntamento è anche il senatore Nino Germanà, responsabile della Lega Sicilia: «Da quando Salvini è al Mit ha fatto ciò che sembrava impossibile: riaprire i cantieri chiusi dal governo Monti nel 2012. Un ministro del Nord che ha fatto per il Sud più di molti suoi predecessori meridionali». Germanà definisce il via libera al ponte «una grande vittoria della Lega e di chi si batte ogni giorno per risultati concreti». Alle parole della Lega si aggiunge anche la voce di Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia: «Mercoledì sarà una giornata straordinaria: l’approvazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina aprirà una nuova era». Siracusano, da tempo sostenitrice del progetto, ha ribadito l’importanza strategica dell’opera per il rilancio infrastrutturale e occupazionale del Meridione. Ma l’aria che si respira attorno al progetto non è solo di festa. A contrastare l’entusiasmo del governo ci sono le voci dell’opposizione, dei comitati locali e delle associazioni ambientaliste. Il comitato messinese Invece del Ponte è tra i più attivi: «Contrariamente alla narrativa governativa, non ci sarà alcun via libera definitivo. Non partirà nessun cantiere, si apre invece una stagione di ricorsi, in Italia e in Europa».