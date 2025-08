Ponte sullo Stretto di Messina: 3.666 metri di lunghezza, previsti oltre 100mila posti di lavori LA SCHEDA

4. I PROGETTISTI Eccellenze mondiali figurano anche tra i progettisti del ponte sullo Stretto, tra cui Cowi, studio danese con oltre 90 anni di storia, uno degli studi considerato tra i massimi esperti mondiali nella progettazione di ponti sospesi che ha firmato progetti come il Ponte sui Dardanelli, il Great Belt Bridge in Danimarca.

3. IL CONSORZIO Il consorzio assegnatario dell’opera è Eurolink, guidato da Webuild, gruppo italiano tra i maggiori player mondiali nel settore delle infrastrutture complesse con progetti completati in 50 Paesi. Oltre a Webuild, tra gli altri, sono presenti nel Consorzio la giapponese IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries), celebre per la costruzione di ponti sospesi come l’Akashi e l’Osman Ghazi in Turchia e per la fornitura di tecnologie avanzate in ambito marittimo e ingegneristico, e il gruppo spagnolo Sacyr che vanta una presenza globale e ha partecipato, proprio insieme a Webuild, all’ampliamento del Canale di Panama, una delle sfide ingegneristiche più complesse del secolo.

5. I RECORD TECNICI DEL PONTE

Il Ponte unirà la Sicilia e la Calabria nel punto in cui le due sponde sono maggiormente vicine, con una struttura moderna ed affidabile che costituirà lo snodo di un sistema infrastrutturale integrato, al servizio del territorio e dei cittadini.

Lunghezza totale tra i giunti di espansione: 3.666 m

3 corsie stradali per senso di marcia (veloce, normale, di emergenza)

2 binari ferroviari

2 corsie di servizio

aperto 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno

200 anni di vita utile di progetto

L’IMPALCATO

Impalcato metallico di tipo alare multi-cassone (universalmente riconosciuto come “Messina Type Deck”). Le prove effettuate in alcune delle gallerie del vento più importanti al

mondo hanno dimostrato che il Ponte, per via della particolare struttura dell’impalcato è

stabile fino ad una velocità di 292 km/h

Lunghezza della campata centrale: 3.300 m

Armamento ferroviario “embedded rail” che consente una riduzione del peso rispetto a soluzioni tradizionali, limitando le emissioni acustiche

LE TORRI

Due torri interamente in acciaio ad altissima resistenza formate ciascuna da 2 gambe collegate da 3 traversi

Altezza: 399 m

Peso: 55.000 t

Fondazioni: 2 plinti circolari in cemento armato collegati da un traverso (diametro 55 m per la torre Sicilia e 48 m per la torre Calabria)

IL SISTEMA DI SOSPENSIONE

2 coppie di cavi, diametro 1,26 m ciascuno, con sviluppo di 5.320 m tra i due ancoraggi

CAVI PRINCIPALI

2 coppie di cavi in acciaio ad alta resistenza poste ad interasse di 52 m: ogni cavo è composto da funi prefabbricate a fili paralleli (PPWS)

diametro di un cavo: 1,26 m

ogni cavo è composto da 349 funi prefabbricate formate da 127 fili

in totale 44.323 fili per ogni cavo

lunghezza delle funi: circa 5.300 m

peso complessivo dei 4 cavi: circa 170.000 t

PENDINI

Il sistema di pendini è costituito da coppie di funi verticali in acciaio ad alta resistenza che sostengono l’impalcato su entrambi i lati collegandolo ogni 30 m alle coppie di cavi principali.

BLOCCHI D’ANCORAGGIO

I blocchi d’ancoraggio hanno dimensioni poderose ma impatto visivo minimo.

Il volume totale è di 533.000 ㎥.

6. LE OPERE COMPLEMENTARI

Oltre 40 chilometri di strade e ferrovie, una parte considerevole dei quali da costruire in galleria, a cui si aggiungono una decina di viadotti e tre nuove stazioni ferroviarie sotterranee: sono le opere complementari al Ponte sullo Stretto di Messina, ovvero un’infrastruttura nell’infrastruttura, un sistema di collegamenti che sarà realizzato su entrambe le sponde dello Stretto.

In Calabria, i collegamenti stradali si estenderanno per circa 10 km, mentre il tratto ferroviario misurerà 2,7 km, progettato per collegarsi sia alla linea tirrenica storica che alla futura linea ad alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria. Tra le grandi opere previste in Sicilia si annoverano tre stazioni ferroviarie in sotterraneo nella città di Messina (Papardo, Annunziata ed Europa) concepite per offrire un servizio di trasporto all’area urbana, collegando il ponte con università, ospedali e centro cittadino.

Nell’Isola saranno realizzati 10,4 km di strade e ben 17,5 km di ferrovie. L’intervento ferroviario è progettato per collegarsi all’esistente rete regionale Messina-Palermo e alla direttrice Messina-Catania-Palermo in corso di realizzazione (per cui Webuild è impegnata con 7 lotti per complessivi 200 km). Tutte opere che cambieranno profondamente la mobilità delle due regioni coinvolte tutelando allo stesso tempo l’ambiente. Dodici milioni di metri cubi di materiale da scavo in Sicilia e 4,5 milioni in Calabria saranno riutilizzati per costruire i rilevati stradali, per il recupero ambientale e per opere di ripascimento della costa tirrenica.

7. LA RESISTENZA AI TERREMOTI

Dal punto di vista sismico, i ponti sospesi sono le opere più sicure, essendo strutture intrinsecamente poco sensibili ai terremoti, come peraltro dimostrato dalla ormai vastissima esperienza di opere di questa tipologia già presenti in aree a sismicità anche superiori rispetto allo Stretto, come la California e il Giappone. Il progetto del Ponte sullo Stretto, così come approvato, ha adottato valori di PGA (accelerazione sismica di picco al suolo) molto superiori a quelli previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni per terremoti con analoghe probabilità di occorrenza.

8. LA RESISTENZA AI VENTI

Il Ponte sullo Stretto è progettato per resistere a venti di velocità e di intensità mai registrata nell’area dello Stretto di Messina. In particolare, il requisito di progetto richiede che il Ponte sia aero-elasticamente stabile per venti con velocità a quota impalcato pari a 270 km/h (75 m/s).

A fronte di questo requisito, le prove effettuate in alcune delle gallerie del vento più importanti al mondo (NRCC in Canada, BMS in Inghilterra, FORCE in Danimarca, Politecnico di Milano) hanno dimostrato che il Ponte, per via della particolare struttura dell’impalcato – il Messina type Deck –, è stabile fino ad una velocità di 292 km/h.

Si ricorda che le massime velocità del vento (valori di raffica) registrate in venti anni di monitoraggio nello Stretto non hanno superato i 144 km/h.

9. IL FRANCO NAVIGABILE

L’altezza sul livello del mare dell’impalcato del Ponte sullo Stretto di Messina è di 72 metri per una ampiezza di 600 metri. Tale franco navigabile si riduce a 70 metri in condizioni di pieno carico delle corsie stradali e due treni passeggeri in contemporanea.

Questi parametri sono in linea o superiori con quelli dei ponti esistenti sulle grandi vie di navigazione internazionali.

10. IL PONTE PARTE DEL PIÙ AMPIO PIANO D’INVESTIMENTI NEL SUD ITALIA

Il Ponte rappresenta il fulcro di una strategia nazionale ed europea per l’integrazione infrastrutturale del Mezzogiorno e si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle reti ferroviarie e stradali, con l’obiettivo di connettere la Sicilia e la Calabria al resto d’Italia e all’Europa. L'Unione europea ha incluso il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina nel programma della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T), un sistema di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico e garantire la libera circolazione, su cui Webuild da sola in Italia sta costruendo circa 500 chilometri. Nel Mezzogiorno, nell’ambito del Corridoio ferroviario TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, Webuild ha già in corso di realizzazione alcune grandi opere commissionate da RFI (Gruppo FS Italiane) come tratte rilevanti dell’AC Palermo-Catania-Messina, dell’AV Salerno-Reggio Calabria e dell’AV/AC tra Napoli e Bari. Il Ponte non è quindi solo il collegamento tra due nodi nazionali, Messina e Reggio Calabria, ma in una visione più ampia e strategica, collegherà il Nord ed il Sud del Paese e rientra in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno già in atto, lungo un itinerario strategico per la connessione del Paese con l’Europa. Secondo l'ultimo piano industriale del Gruppo FS del 2024, entro il 2034 oltre 50 miliardi di euro saranno investiti per migliorare la qualità del servizio della rete ferroviaria gestita da RFI, con ulteriori 60 miliardi di euro destinati alla trasformazione della rete stessa. Anas investirà 40 miliardi di euro per strade e autostrade, di cui 25 miliardi per nuove opere e 15 miliardi per migliorare la qualità del servizio.

11. L’OCCUPAZIONE

Il Ponte sarà un catalizzatore di investimenti per il Sud Italia. Per la sua realizzazione saranno previsti oltre 100mila occupati complessivi. Un dato importante in regioni come Sicilia e Calabria dove il tasso d’occupazione resta al di sotto della media nazionale ed europea. OpenEconomics ha inoltre calcolato che i cantieri del Ponte e delle opere collegate avranno un impatto positivo sul PIL di oltre 23 miliardi complessivi, con un effetto moltiplicatore della spesa pari a 1,711.