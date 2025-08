Piano Siru tra Milazzo e Patti, ammesse 107 proposte e spendibili oltre 34 milioni

L’assemblea dei sindaci dei 35 Comuni (solo 7 assenti) ha approvato il Piano di riparto delle risorse del Siru «Tirreno Sud-Orientale Barcellona–Milazzo». Il documento è stato curato da Gianni Lombardo e Alessandro Sapienza, rispettivamente dirigenti nei Comuni di Milazzo e Barcellona, con il supporto degli esperti Giovanni Mangano e Tino Celisi. Ai rapporti con i sindaci dei 35 Comuni si è dedicato l’assessore barcellonese Roberto Molino. Il piano mobilita risorse per 46 milioni 549.900 euro, suddivisi in 20 azioni riferite a 11 dipartimenti regionali. Destinati 4 milioni e 155.982 alle piccole e medie imprese. Sono state invece ammesse 107 proposte formulate dai Comuni; mentre i capitoli «comunità energetiche» (5 milioni e 883.927) e «sistema ferroviario» (1.995.510) non hanno ricevuto istanze, lasciando 7.879.437. Dei 34 milioni e 514.483 spendibili ne risultano già impegnati 34.456.738, con un residuo di 57.743, per un totale di 73 interventi ora al vaglio del Dipartimento Programmazione. Il Siru è articolato in tre distretti con Comuni capofila Barcellona, Milazzo e Patti.

