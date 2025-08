Milazzo e le aree invendute della Fondazione Lucifero, ma c'è il via libera a due impianti sportivi

La Fondazione Lucifero ha definito con il Comune di Milazzo la convenzione relativa alla pianificazione progettuale per la realizzazione dell’impianto sportivo in un’altra parte di area di contrada Fondaco Pagliara, dove sorgono anche la piscina e il palasport di proprietà comunale. L’area è stata concessa in locazione dalla fondazione alla società “Sporting club Valverde” di Milazzo che peraltro ha anche già presentato istanza di finanziamento pubblico per la realizzazione di una struttura polifunzionale. È stato concesso anche il vecchio stadio delle Palme che ultimamente è stato poco utilizzato, alla società “Milazzo calcio”, per un periodo determinato. Dopo aver eseguito alcuni lavori agli spogliatoi e al manto erboso, la squadra del presidente Versaci si potrà allenare regolarmente lì dove anche l’Under 19 potrà disputare le gare di campionato.

Queste le buone notizie. Ma c’è anche il rovescio della medaglia. È infatti andata deserta la gara per la vendita dell’altro terreno (18.400 mq) di Fondaco Pagliara.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale