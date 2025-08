Incidente nella galleria Scoppo sull'autostrada Messina-Palermo: file ma non ci sono feriti

Ha coinvolto due auto l'incidente che si è verificato all'interno della galleria Scoppo sull'autostrada Messina-Palermo sulla corsia di marcia in direzione Palermo. Per cause da accertare si sono scontrate due auto. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze per gli occupanti dei mezzi, non ci sono feriti. L'incidente ha provocato un rallentamento della viabilità in quel tratto di autostrada ma la fila comincia già a muoversi più velocemente essendo iniziate le operazioni di rimozione dei mezzi. Sul posto la polizia stradale.