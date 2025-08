Eolie, multe anche alle compagnie per i veicoli non autorizzati

Importante novità nel campo delle limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore nelle isole del Comune di Lipari durante la stagione estiva. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Gullo, per la prima volta dopo vent’anni, ha approvato una delibera che istituisce sanzioni amministrative a carico delle compagnie di navigazione ritenute «trasgressori autonomi e non solidali per l’emissione di biglietti di viaggio per veicoli sprovvisti della documentazione che comprova l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco». Le sanzioni, sino all’altro ieri, erano a carico dei turisti che non erano in grado di dimostrare, durante i controlli, di essere in possesso di una certificazione che attestasse il soggiorno minimo per 7 notti. L’iniziativa ha quale base il decreto 62 dell'8 aprile 2025, emesso dal Presidente della Regione, per la precisione l’articolo 4 che riconosce al Comune una specifica facoltà di deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione inadempienti a quanto previsto dal decreto.

