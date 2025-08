Corteo "No Ponte", gli organizzatori auspicano una grande partecipazione

E' stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso la Sala "Antonino Caponnetto" del Comune di Messina il corteo No Ponte che si terrà sabato 9 agosto a Messina, con partenza da piazza Cairoli. Il Corteo è organizzato dall'Assemblea No Ponte, spazio orizzontale di discussione al quale hanno partecipato, nel corso degli ultimi mesi, decine di soggetti organizzati (associazioni, collettivi, partiti, sindacati) e centinaia di persone, per la continuazione di un percorso condiviso di mobilitazione. Ad oggi, al corteo hanno aderito numerose realtà locali e nazionali, molte delle quali hanno attivamente partecipato in questi mesi alla stessa Assemblea No Ponte.

L'Assemblea No Ponte ha deciso di dedicare il corteo a Santino Bonfiglio, storico militante dei movimenti messinesi, scomparso pochi mesi fa. Federico Alagna ha illustrato la genesi del corteo e la congiuntura politica particolarmente critica in cui si inserisce: "Il corteo nasce nel solco di un percorso pluriennale di mobilitazione, dalla convergenza di tante realtà diverse all'interno di uno spazio assembleare. Mentre il progetto del Ponte e il rischio che aprano i cantieri si fanno ogni giorno più concreti, per quanto l'iter sia molto più irto di quanto racconta Salvini, ci è sembrato necessario tornare ancora una volta in piazza. Mai come in questa fase è fondamentale mettere in campo tutte le forme di mobilitazione possibile. Sfileremo, quindi, per le vie di Messina ribadendo che le priorità del territorio sono altre, che i 14 miliardi del Ponte dovrebbero essere spesi per ospedali, scuole, acquedotti, messa in sicurezza del territorio e tanto altro, invece che per distruggere non solo lo Stretto ma una città intera, lasciando migliaia di persone senza casa e trasformando tanti quartieri di Messina in un cantiere. Non è vero che il Ponte non lo faranno mai: lo stanno già facendo, definanziando interventi vitali per il nostro territorio e continuando a devastarlo con azioni e inazioni rispetto alle quali non possiamo restare indifferenti".