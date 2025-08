Comune di Messina, il centrodestra strizza l’occhio a Basile: amministrazione “promossa” in Aula

Meno bastone e più carota. O, volendo cambiare metafora rendendo un concetto analogo, più dolci che carbone nell’epifania dei rapporti tra l’amministrazione Basile e gran parte del consiglio comunale. Se non siamo alle prove generali di una possibile nuova maggioranza futura (o una possibile coalizione allargata), poco ci manca. Le quattro ore (più Iva, direbbe qualcuno) di seduta di consiglio dedicata al dibattito sulla relazione del terzo anno di mandato consegnano un quadro politico abbastanza chiaro: il sindaco, i suoi assessori e i vertici delle partecipate possono contare non solo sul sostegno assoluto e a volte celebrativo della maggioranza “naturale”, cioè quella dei consiglieri appartenenti ai gruppi legati a Sud chiama Nord e Sicilia Vera, ma anche su quello, certamente più prudente e con comunque significativi distinguo, di un’area politica teoricamente all’opposizione, più concretamente, oggi, nel limbo di chi non sa ancora cosa accadrà in un futuro (il 2027) ormai non più così lontano.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale