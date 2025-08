Capo d'Orlando, il vice sindaco Aldo Sergio Leggio aggredito da un commerciante

Non va giù ad un commerciante l’invito notturno del vice sindaco di Capo d’Orlando, Aldo Sergio Leggio, di abbassare la musica del suo locale. E per tutta risposta lo aggredisce il giorno dopo. Il vice sindaco ha fatto ricorso alla Guardia Medica e ne avrà per pochi giorni e sulla vicenda indagano le forze dell’ordine alle quali Aldo Sergio Leggio presenterà querela come ha annunciato. Immediata la solidarietà della Giunta comunale che ha diramato un comunicato stampa con il quale “condanna fermamente l’episodio di violenza che ha coinvolto il vice sindaco Aldo Sergio Leggio nella giornata di ieri. E' stato vittima di un’ingiustificabile aggressione da parte del titolare di un noto locale della città. Questo fatto è grave non solo per la persona colpita, ma per l’intera comunità orlandina. Tali comportamenti, in netto contrasto con i principi fondamentali del vivere civile, rappresentano un attentato ai valori di rispetto, dialogo e confronto che devono essere alla base dell’agire sociale e istituzionale”.