Brolo, uomo accoltellato alla schiena in pieno centro: i Carabinieri cercano l'autore

Un uomo è stato ferito alla schiena con una coltellata questa mattina in pieno centro cittadino a Brolo. A quanto pare si tratterebbe di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Il ferimento, avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale all’ingresso lato ovest della centralissima via Vittorio Emanuele III, sarebbe scaturito da una colluttazione tra il ferito ed un altro soggetto. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Patti per le cure del caso, ed i Carabinieri della

locale stazione che hanno tempestivamente avviato le indagini per far luce sull’accaduto.