Bonifica ex discarica di Mazzarrà, progetto unico: no all’ipotesi di interventi separati

Si è conclusa negativamente l’ultima conferenza dei servizi del 31 luglio scorso per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, per lo stralcio del progetto del polo impiantistico per i rifiuti di contrada Zuppà, relativo alla sola riattivazione degli impianti di trattamento del percolato e del biogas, in quanto funzionali per la messa in sicurezza dell’ex discarica, attesa dalla sua chiusura nel 2014. Stralcio che era stato richiesto dal Dipartimento dell’ambiente, dopo l’annullamento in autotutela, a febbraio 2024, per gravi carenze documentali della valutazione di impatto ambientale positiva per l’intero polo, rilasciata ad ottobre 2022 e il rilascio di una nuova valutazione esclusivamente per la riattivazione degli impianti. Da lì l’avvio dell’iter per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2023. Autorizzazione che, ha comunicato il Dipartimento acque e rifiuti, «verrà annullata e non si procederà al rilascio di una nuova autorizzazione per lo stralcio del progetto originario». Gli esiti di quest’ultima conferenza verranno adottati «dall’assessore regionale del Territorio e dell’ambiente».

