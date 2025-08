S. Teresa, uniti contro le mafie: l’appello arriva 45 anni dopo la strage di Bologna

«Le mafie non sono un mondo a parte ma parte del nostro mondo e la loro forza sta fuori, in quella rete di complicità, collusioni e corruzioni che gli permette di diffondersi: oggi la logica mafiosa non è solo quella delle organizzazioni criminali ma anche quella del potere, quando si nasconde dietro manipolazioni e menzogne».

È l’allarme lanciato da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dal palco della ventesima edizione del “Premio Onofrio Zappalà” a S. Teresa di Riva, organizzato nel 45. anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980 in cui perse la vita il 27enne di Sant’Alessio Siculo.

Ospiti nel giardino Unità d’Italia, oltre a don Ciotti, il giornalista e scrittore Paolo Borrometi e il comandante provinciale dei Carabinieri, col. Lucio Arcidiacono, capo del primo reparto investigativo del Ros dei carabinieri che ha arrestato nel 2023 il latitante Matteo Messina Denaro.

In platea la viceprefetta vicaria Cettina Pennisi, la vicesindaca Annalisa Miano per l’amministrazione comunale, il comandante della Compagnia Carabinieri di Taormina cap. Domenico Tota, i comandanti delle Stazioni dell’Arma della zona, l’isp. sup. Palmira Tropeano del Commissariato Ps di Taormina, il cap. Maria Grazia Maffia della Guardia di finanza di Messina, i familiari di Onofrio Zappalà, Anpi Messina e Jonica e cittadini.

