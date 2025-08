Roccalumera, il Parco Salvatore Quasimodo compie 25 anni: un presidio di cultura, storia e bellezza

Ha compiuto 25 anni il parco letterario Salvatore Quasimodo La terra impareggiabile, anniversario particolarmente significativo per uno spazio, nato nell’antica stazione di Roccalumera Mandanici per volontà dei fratelli Sergio e Carlo Mastroeni, sostenuti da Alessandro figlio del poeta, dove la storia familiare e artistica del premio Nobel per la Letteratura, esponente di punta della corrente Ermetica, è diventata immortale. Per celebrare questo importante compleanno facendo il punto sul lavoro svolto, grazie alla sinergia con le istituzioni locali, gli enti e le associazioni culturali, una serata nel corso della quale sono stati evocati i ricordi più intimi del poeta e della sua famiglia originaria del comprensorio ionico attraverso la testimonianza della cugina, Marisa Sturiale, ma sono anche stati fissati nuovi e importanti obiettivi. Primo fra tutti il trasferimento di una parte dell’archivio di Quasimodo dalla Città Metropolitana al museo ospitato nella sala d’attesa dell’antica stazione ferroviaria di Roccalumera Mandanici e nei vagoni: ad annunciarlo il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo. E poi la digitalizzazione dell’intero patrimonio, come ha spiegato il messinese Andrea De Pasquale, referente per la direzione generale Digitalizzazione e comunicazione del Ministero della Cultura.