Rassegna stampa 05-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

I clan catanesi a Taormina e Giardini e il traffico di droga: 45 indagati

PONTE SULLO STRETTO

Messina, le opere ferroviarie connesse al Ponte sullo Stretto: così Contesse verrà “divisa” in due

IL CASO

Il soccorso con la motoape? Non è il primo caso alle Eolie. Da aprile senza ambulanza, Viviano: «Dovevano pensarci prima»

IN EVIDENZA

Barcellona, al via le prove di carico sul Ponte Mela: la riapertura entro fine settembre

Ospedale di Milazzo: “Medicina interna” trasferita temporaneamente a Barcellona

S. Teresa, uniti contro le mafie: l’appello arriva 45 anni dopo la strage di Bologna