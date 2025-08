Ponte sullo Stretto di Messina, il titolo di Webuild in rialzo a Piazza Affari alla vigilia del Cipess

Alla vigilia dell’approvazione da parte del Cipess, annunciata ieri dal ministro Matteo Salvini, del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina, il titolo di Webuild è in rialzo a Piazza Affari: +1,5% a metà mattinata. Secondo gli analisti di Exane, il progetto del Ponte potrebbe valere inizialmente fino a 8 miliardi di euro per la quota di Webuild e contribuire a far crescere il fatturato dell’azienda di circa il 6%-7% all’anno a partire dal 2027.