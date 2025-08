Ospedale di Milazzo: “Medicina interna” trasferita temporaneamente a Barcellona

«Il trasferimento a Barcellona dei posti letto del reparto di Medicina interna dell’ospedale Fogliani è temporaneo e strettamente legato ai lavori di adeguamento antisismico della struttura di Milazzo».

La direttrice amministrativa del “Fogliani”, Cinzia Oteri e il direttore sanitario Salvatore Scarpaci, hanno subito risposto al coordinatore dell’assemblea territoriale di Milazzo che riunisce CittadinanzAttiva e Tribunale del malato, e che in una nota aveva espresso preoccupazione per il trasferimento. «Si è reso necessario riorganizzare temporaneamente l’attività sanitaria al fine di liberare i locali oggetto di ristrutturazione e di arrecare il minor disagio possibile agli assistiti. In tale ottica si è ritenuto opportuno – scrivono – il trasferimento temporaneo a Barcellona potenziato come polo internistico, dove sono già presenti la Pneumologia. il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, la Chirurgia generale, l’Oncologia medica e la Riabilitazione. Ai pazienti saranno garantite tutte le attività assistenziali e sanitarie con il supporto delle unità operative del presidio di Milazzo».

