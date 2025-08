Messina, le opere ferroviarie connesse al Ponte sullo Stretto: così Contesse verrà “divisa” in due

Altre 18 aree di cantiere, quasi 181 mila metri cubi di materiali da scavo e la trasformazione di un intero quartiere, quello di Contesse, che dalle immagini di progetto somiglia ad una grande vallata che, all'improvviso, viene attraversata da un fiume in piena, che la divide in due. Questo accadrà con le opere ferroviarie connesse al Ponte sullo Stretto, “l’anello mancante”, fino a poche settimane fa, della grande operazione Ponte. Il progetto definitivo che domani dovrebbe (stando all’annuncio del vicepremier Matteo Salvini) ottenere il via libera del Cipess. si fermava all'uscita dalla cosiddetta galleria Santa Cecilia, l'ultimo tratto del tracciato ferroviario che partirà dal Ponte stesso, attraverserà la città sotto terra, come una metropolitana, toccando le fermate Papardo, Annunziata ed Europa, e rivedrà definitivamente la luce, appunto, a Contesse. Qui si fermano le competenze della “Stretto di Messina” e iniziano quelle di Rfi e Italferr, che nei giorni scorsi hanno finalmente depositato al ministero dell'Ambiente, per la valutazione di incidenza, gli elaborati del progetto preliminare che stabilisce come i binari provenienti dal Ponte si collegheranno alla linea ferroviaria esistente: sia in direzione Messina, arrivando fino alla stazione centrale che, dunque, rimarrà lì dov'è adesso, solo senza gli ormai inutili fasci di binari lato mare, sia in direzione Catania. Un progetto aggiuntivo, dunque, che prevede anche aree di cantiere aggiuntive e, soprattutto, espropri (con relative demolizioni) aggiuntivi.

