Messina, disabile al 100% riceve alloggio popolare con barriere architettoniche. La decisione del tribunale

Disabile al 100% a seguito dell'amputazione degli arti inferiori e costretto sulla sedia a rotelle. Ma la casa popolare che gli è stata assegnata a San Giovannello non è adeguata alle sue problematiche a causa di diverse barriere architettoniche. Un problema che non è stato tenuto in conto né da Iacp né dal Comune. Ecco perché il suo legale, l'avvocata Annalisa Giacobbe, si è rivolta al Tribunale, I sezione civile. E il giudice ha disposto che 1) nel bagno piccolo provvedere a sostituire l’attuale piatto e box doccia con uno a livello del pavimento (cioè senza scalino); b) sostituire i servizi igienici con sanitari per disabili (wc e lavandino); c) nel bagno grande occorre inserire un bidet adeguato per soggetto disabile.

Il 13 agosto è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti. In quella sede si dovrà verificare se quanto ordinato è stato effettivamente eseguito ma nel frattempo.