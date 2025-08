Lo Spirito di Stella approda a Messina: minicrociere inclusive per persone con disabilità

È arrivato oggi nel porto di Messina Lo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile, progettato per consentire anche alle persone con disabilità motorie o sensoriali di vivere l’esperienza della navigazione a vela. L’imbarcazione, reduce da un lungo viaggio attorno al mondo al seguito della Nave Scuola Amerigo Vespucci, sarà protagonista il 9 agosto del Corteo navale dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria, ma nel frattempo offrirà ai cittadini un’occasione speciale: due giornate di escursioni gratuite nello Stretto, riservate a persone con disabilità.

Le minicrociere si svolgeranno mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, con partenza alle ore 10 dal molo del Marina del Nettuno. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, che ha sposato la missione del progetto: abbattere ogni barriera, fisica e culturale, per promuovere l’inclusione e i diritti sanciti dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità.