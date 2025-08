Isole Eolie, sì alle auto ma solo per chi resta almeno sette giorni

Caronte e Tourist Isole Minori, società che garantisce i collegamenti in nave con le isole Eolie, sarà soggetta a sanzioni amministrative in quanto "trasgressore autonomo e non solidale" se rilascerà il biglietto a turisti con auto che non siano in possesso di una attestazione che certifichi la loro permanenza sulle isole del maggior Comune eoliano, per un periodo non inferiore a sette giorni, così come previsto dal decreto del presidente della Regione siciliana, dello scorso mese di aprile, che disciplina l'afflusso nelle isole dei veicoli a motore.

Lo ha deliberato la giunta municipale di Lipari, presieduta dal sindaco Riccardo Gullo. La delibera segue la riunione dell’1 agosto del Comitato provinciale Ordine e sicurezza pubblica.

Le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 430 euro, in caso di prima infrazione, ad un massimo di 1731 euro in caso di quarta o più infrazione.