Il soccorso con la motoape? Non è il primo caso alle Eolie. Da aprile senza ambulanza, Viviano: «Dovevano pensarci prima»

A seguito di un vertice straordinario sulla sanità nelle isole minori, presieduto dal giurista Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, l’associazione che presiede, l’Articolo 32-Aidma (Associazione italiana diritti del malato) e il Comitato vittime sanità siciliana, hanno inviato una nota ufficiale al Ministro della Salute Orazio Schillaci, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Senato Ignazio La Russa e al presidente della Camera Lorenzo Fontana, per denunciare le gravi carenze del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento alle isole minori della Sicilia. «Altro che sanità di prossimità – dichiarano le tre associazioni – in Sicilia, in particolare nelle isole minori, la sanità pubblica è allo sbando: mancano ambulanze, medici, presidi di base e protocolli di emergenza. Al centro della denuncia il caso del giornalista Francesco Viviano, soccorso a Stromboli con una motoape privata messa a disposizione da un muratore del posto, a causa dell’assenza di un’ambulanza funzionante sull’isola.

Due libri sul comodino accanto al letto nel reparto di ortopedia del Policlinico Universitario di Messina dove è ricoverato. Stanco e provato Francesco Viviano adesso sta meglio e racconta la sua disavventura. «C’è una Sicilia che è nel disastro totale, con navi che si è guastano tre volte in una settimana, vecchie. Che sviluppo turistico vogliamo avere? Che pubblicità di facciamo? Perché la gente deve venire qui se in Grecia si spende meno e si hanno strutture nuove». Sulla sanità è chiaro: «C’è un finale unico che è la privatizzazione degli ospedali; quindi più disastro c’è, meglio è. Ma sulla vicenda dell’ambulanza di Stromboli mi chiedo perché non ci hanno pensato ad aprile. Qui non vedo chissà quali imbrogli, ma funzionari incapaci».

