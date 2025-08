I clan catanesi a Taormina e Giardini e il traffico di droga: 45 indagati

È chiusa la maxi inchiesta sul monopolio della droga tra Giardini Naxos e Taormina che avevano acquisito nel tempo i clan catanesi Cintorino-Cappello e Santapaola-Brunetto. Che a marzo scorso ha visto impegnate le procure di Messina e Catania con carabinieri e finanzieri, dopo diversi mesi di indagini. E sono 45 gli indagati coinvolti. L’atto ex art. 415 bis c.p.p. è adesso siglato, per la parte relativa ai fatti di Messina, dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa, dai sostituti della Dda Antonella Fradà e Francesco Massara, e dalla collega della Procura Liliana Todaro.

I due gruppi mafiosi etnei - ha accertato l’inchiesta - avevano il monopolio non solo nella droga ma dettavano le loro condizioni mafiose anche nel giro delle estorsioni ai commercianti. E sono arrivati a chiedere il pizzo perfino ad alcuni gestori del noleggio-barche dell’Isola Bella, uno dei luoghi turistici più noti al mondo.

