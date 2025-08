Dopo 5 anni riaprirà venerdì a Spadafora il cavalcavia numero tre dell'autostrada Messina-Palermo

Dopo 5 anni di attesa venerdì alle 12 riaprirà a Spadafora il cavalcavia numero tre dell'autostrada Messina-Palermo. Dal 2020 la struttura era sotto sequestro e sempre nello stesso anno il Consorzio autostrade aveva avviato la messa in sicurezza culminata con la ricostruzione del Ponte. Sarà così ristabilito il collegamento fra la frazione di San Martino e l'area artigianale di Spadafora. La notte scorsa, ad autostrada chiusa, sono state effettuate le prove di carico che hanno dato esito positivo dando il via libera per l'apertura di venerrdì prossimo.