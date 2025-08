Capo d’Orlando, arrestato 45enne per coltivazione e spaccio di marijuana: sequestrati oltre 400 grammi di droga

A Capo d'Orlando un 45enne, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato arrestato dai Carabinieri di Sant’Agata di Militello con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato nel corso di un servizio antidroga mentre era alla guida di uno scooter. L’atteggiamento sospetto tenuto alla vista dei militari ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo. Durante la perquisizione, sono stati trovati oltre 20 grammi di marijuana nascosti nel vano posteriore del mezzo. I militari hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione e ai luoghi nella disponibilità dell’uomo, rinvenendo più di 400 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio, oltre a undici piantine di cannabis alte circa un metro, coltivate in una serra artigianale all’interno di un terreno annesso all’abitazione.

Il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.