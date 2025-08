Barcellona, al via le prove di carico sul Ponte Mela: la riapertura entro fine settembre

Ponte sul torrente Mela: al via le prove di carico, ultimo passo prima della riapertura che avverrà prima della fine di settembre. Con la firma del provvedimento che affida le prove di carico statiche, il cantiere del Ponte Mela sulla strada provinciale 75/b, che ricongiunge i territori confinanti di Barcellona e Milazzo, compie l’ultima, decisiva, avanzata verso il traguardo. L’ingegnere Santi Trovato, responsabile unico del procedimento nonché capo del Genio Civile di Messina, scelto dalla Regione come stazione appaltante, per accelerare la procedura, ha disposto l’affidamento diretto del servizio alla società Provestrutture.it S.r.l., laboratorio con sede a Giardini Naxos, accreditato dal Ministero delle Infrastrutture. Il valore dell’attività – che comprende il posizionamento dei mezzi pesanti necessari, l’esecuzione dei test e le analisi di laboratorio – è fissato in 36.450 euro più Iva, cifra non soggetta a ribasso d’asta. Nel quadro economico dell’opera erano già stati accantonati 72 mila euro alla voce “prove di carico”, somma ritenuta sufficiente a coprire ogni necessità, inclusi eventuali imprevisti.

