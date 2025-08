Taormina e Giardini Naxos, controlli dei carabinieri nella movida: patenti ritirate, droga sequestrata e una denuncia

Fine settimana di controlli intensificati da parte dei carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, nei comuni di Taormina e Giardini Naxos.

Nel corso del servizio sono stati controllati numerosi veicoli e persone, con sei patenti ritirate, altrettanti veicoli sequestrati e diverse sanzioni elevate per gravi violazioni al Codice della Strada. Un uomo è stato denunciato per possesso di un coltello vietato.

In ambito antidroga, otto giovani (tra i 22 e i 35 anni) sono stati segnalati alla Prefettura di Messina per uso personale di sostanze stupefacenti. Sequestrate dosi di marijuana e hashish, inviate al RIS per le analisi.

I controlli proseguiranno per tutta l’estate, con una presenza costante nei luoghi di aggregazione e nei locali notturni, in concomitanza con il picco turistico.