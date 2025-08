S. Teresa Riva, ingiusta detenzione: poco più di 15.000 euro per 4 mesi ai domiciliari

Riconosciuto l’indennizzo per ingiusta detenzione all’agente immobiliare Carmelo Paterini, assolto con formula piena dal Tribunale di Messina con sentenza del 14 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 29 settembre dello stesso anno, al termine del processo in cui era imputato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa in concorso su cause civili e ricorsi contro cartelle esattoriali promosse nella zona ionica dall’associazione “Feo Progetto Benessere” di Giardini Naxos.

Con istanza del 12 aprile 2023 Paterini, assistito dall’avv. Agatino Bellomo, aveva chiesto la liquidazione di 15.564 euro per l’ingiusta detenzione agli arresti domiciliari dal 19 febbraio al 26 giugno 2018, mentre al Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto il rigetto o la riduzione dell’indennizzo per aver la controparte agito con colpa grave e aver causato con condotta colpevole l’applicazione della misura restrittiva.

