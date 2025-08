Riqualificazione degli spazi pubblici a Messina: una nuova vita per Fondo De Pasquale e Largo Diogene

L’Amministrazione comunale accelera sulla rigenerazione urbana con due interventi strategici che cambieranno volto a Fondo De Pasquale e Largo Diogene, trasformandoli in spazi moderni, inclusivi e pieni di vita. L’obiettivo è chiaro: restituire ai cittadini luoghi accoglienti, verdi e vissuti, capaci di unire benessere, socialità e sostenibilità.

A Fondo De Pasquale la piazza "ritorna al centro"

Qui si punta a una vera rivoluzione dello spazio pubblico. La piazza verrà completamente ripensata per diventare un luogo attrattivo, aperto 24 ore su 24, con funzioni diversificate per ogni età. Ecco cosa cambierà: nuove pavimentazioni eleganti in pietra composita e porfido; aree gioco e spazi work-out per i più giovani; zone relax con sedute ergonomiche per tutti; pavimentazioni anti-trauma per garantire sicurezza; ringiovanimento del verde esistente e creazione di nuovi spazi alberati ombreggianti; arredi urbani di nuova generazione; giochi e attrezzature fitness completamente nuove; impianto di illuminazione contemporaneo; restauro di ringhiere e parapetti per valorizzare l’identità storica del luogo.