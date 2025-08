Nave Palinuro in sosta a Messina, si potrà visitare per quattro giorni

Nave Palinuro, nave scuola a vela della Marina militare, sarà in sosta a Messina da giovedì 7 a lunedì 11 agosto. Durante la sosta il veliero sarà visitabile nei seguenti giorni ed orari: giovedì 7 agosto e venerdì 8 agosto dalle 15 alle ore 19; sabato 9 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle ore 22; domenica 10 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. A Messina si conclude anche la campagna d’Istruzione degli allievi nocchieri della seconda classe del corso normale Marescialli della scuola Sottufficiali di Taranto, che hanno vissuto la loro prima esperienza a bordo di una nave a vela della Marina Militare, consolidando le conoscenze acquisite in aula attraverso un percorso formativo vissuto in mare.